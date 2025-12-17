In un clima di crescente repressione, un tribunale militare di Ekaterinburg ha recentemente inflitto pene detentive dai 16 ai 22 anni a cinque uomini, tutti membri di un gruppo di discussione di sinistra proveniente dalla repubblica di Bashkortostan. Questa decisione giuridica è stata riportata dall’emittente in esilio Mediazona e si colloca in un contesto di tensioni politiche accentuate in Russia, specialmente dopo l’invasione dell’Ucraina.

Le autorità russe hanno accusato i cinque attivisti di aver pianificato un colpo di stato violento per rovesciare il governo e instaurare un regime sovietico. Gli accusati hanno però respinto le accuse, sottolineando che i loro discorsi erano di natura teorica e non avevano mai avuto intenzione di incitare alla violenza.

Dettagli del processo e delle condanne

Il processo ha avuto inizio nel dicembre e si è concluso con la sentenza emessa da un collegio di tre giudici del Tribunale Militare del Distretto Centrale. Durante la lettura del verdetto, gli imputati hanno manifestato il loro disprezzo, gridando “fascisti” in aula, descrivendo il loro processo come una esecuzione silenziosa e un atto di repressione nei confronti dei comunisti.

Identità degli imputati

Tra i condannati figura Alexei Dmitriev, un medico ORL di 43 anni, che aveva fondato il gruppo di discussione nel 2016. Dmitriev e Dmitry Chuvilin, un ex membro dell’assemblea legislativa di Bashkortostan di 41 anni, hanno ricevuto una pena di 20 anni ciascuno. Gli altri condannati includono Yury Yefimov, un pensionato di 66 anni, Rinat Burkeyev, un attivista di 40 anni, e Pavel Matisov, di 49 anni, che aveva precedentemente combattuto con i ribelli filocremelini nell’est dell’Ucraina dal 2014.

Il testimone chiave e la controversia

Un elemento cruciale del processo è stato il testimone principale, Sergei Sapozhnikov, un cittadino russo naturalizzato che aveva precedentemente combattuto per i ribelli filocremelini e che aveva aderito al gruppo marxista prima di schierarsi contro di esso. I difensori hanno accusato Sapozhnikov di aver fornito testimonianze false in aula, sollevando interrogativi sulla credibilità delle sue affermazioni.

La condanna di questi attivisti viene vista come un segnale preoccupante riguardo alla libertà di espressione in Russia e alla crescente intolleranza nei confronti di qualsiasi forma di dissenso politico. Le pene severe inflitte ai membri del gruppo di discussione di sinistra pongono interrogativi sul futuro del dibattito politico e della libertà di associazione nel paese.

In conclusione, il caso di Ekaterinburg non è solo una questione di giustizia per cinque uomini, ma rappresenta un momento cruciale nella lotta per i diritti civili in Russia. Mentre il governo continua a reprimere le voci dissenzienti, il mondo osserva con crescente preoccupazione gli sviluppi all’interno di una nazione in tumulto.