Un nuovo capitolo dell’attività vulcanica dell’Etna

Il vulcano Etna, uno dei più attivi al mondo, ha ripreso la sua attività eruttiva nel tardo pomeriggio di venerdì 19 aprile. L’eruzione ha avuto origine dal cratere di Sud-Est, un’area nota per le sue frequenti manifestazioni vulcaniche. A partire dalle , si è registrato un incremento significativo dell’ampiezza del tremore vulcanico, raggiungendo picchi elevati intorno alle .

Questo fenomeno è stato monitorato attentamente dalle reti sismiche, che hanno evidenziato un’attività in crescita, segno di una possibile eruzione imminente.

Monitoraggio e sicurezza

Le autorità competenti hanno attivato misure di monitoraggio per garantire la sicurezza della popolazione e dei turisti. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non hanno mostrato variazioni significative, il che suggerisce che, sebbene l’attività vulcanica sia aumentata, non ci sono al momento segnali di un’imminente eruzione catastrofica. Tuttavia, il livello di allerta per il volo, noto come Vona, è stato innalzato a arancione, il che implica che ci potrebbero essere potenziali rischi per la navigazione aerea.

Impatto sull’operatività aeroportuale

Nonostante l’aumento dell’attività vulcanica, l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania continua a operare senza interruzioni. Le autorità aeroportuali stanno monitorando costantemente la situazione e sono pronte a prendere misure preventive se necessario. È fondamentale che i viaggiatori rimangano informati sulle condizioni attuali e seguano eventuali aggiornamenti da parte delle compagnie aeree e delle autorità locali. La sicurezza è la priorità principale, e le misure di emergenza sono già in atto per affrontare qualsiasi eventualità.