Un quadro preoccupante

Il recente Rapporto sui minorenni vittime di abuso, redatto dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha messo in luce un fenomeno allarmante: nel biennio 2022-2023, i reati commessi contro i minori hanno registrato un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Questo dato, che si riferisce a un periodo di sei mesi, solleva interrogativi sulla sicurezza dei più giovani e sulla necessità di interventi mirati per la loro protezione.

Tipologie di reati in aumento

Tra le forme di delittuosità analizzate, spiccano l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, con un aumento del 22%, e i maltrattamenti contro familiari e conviventi, che hanno visto un incremento del 15%. Anche la pornografia minorile ha mostrato un preoccupante aumento del 83%. Questi dati evidenziano non solo la vulnerabilità dei minori, ma anche la necessità di una maggiore consapevolezza e prevenzione da parte delle istituzioni e della società civile.

Il ruolo del mondo virtuale

Un aspetto significativo del rapporto riguarda la frontiera del mondo virtuale. Nonostante si registri un decremento dei casi di adescamento online e cyberbullismo, i fenomeni di sextortion e revenge porn continuano a preoccupare. In particolare, il numero di vittime minori di revenge porn è diminuito dell’8%, ma il fenomeno rimane grave, soprattutto per le conseguenze psicologiche che può avere sui giovani. È fondamentale che le famiglie e le scuole siano educate a riconoscere e affrontare questi rischi, per garantire un ambiente più sicuro per i minori.

La predominanza delle vittime femminili

Il rapporto rivela anche che, tra le vittime di reati di natura sessuale, le ragazze sono predominanti. Tuttavia, per reati come l’abbandono di minori e l’abuso dei mezzi di correzione, le vittime maschili sono più numerose. Questo dato suggerisce la necessità di un approccio differenziato nella prevenzione e nel supporto alle vittime, tenendo conto delle specificità di genere. Le segnalazioni a carico di presunti autori di reati contro i minori indicano una prevalenza di uomini nella fascia d’età tra i 35 e i 64 anni, il che richiede un’analisi approfondita delle dinamiche familiari e sociali che portano a tali comportamenti.

Impegno delle forze di polizia

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha espresso un forte impegno nella lotta contro la violenza sui minori. Le Forze di polizia sono attivamente coinvolte in attività di prevenzione e contrasto, con l’obiettivo di tutelare i più vulnerabili. È essenziale che la società intera si unisca a questo sforzo, promuovendo una cultura di rispetto e protezione nei confronti dei minori. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e un’azione coordinata sarà possibile affrontare efficacemente questo fenomeno odioso e aberrante.