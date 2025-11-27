Aumento di peso: come smaltire i chili in eccesso in 48 ore

L’aumento di peso può capitare più facilmente di quanto si pensi, soprattutto nei periodi di stress, dopo weekend impegnativi o quando la routine alimentare salta completamente. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come smaltire i chili in eccesso in 48 ore, in modo semplice e naturale.

Aumento di peso

L’aumento di peso può avere molte cause, non tutte legate alle calorie introdotte.

Spesso si tratta di un accumulo di liquidi causato da un eccesso di sale, scarsa idratazione, sonno insufficiente o alimenti molto zuccherati che alzano rapidamente la glicemia. Anche lo stress gioca un ruolo importante. In questo caso, è il cortisolo, l’ormone che lo regola, a favorire la ritenzione idrica e stimolare la fame nervosa.

Altre volte l’aumento di peso è collegato a ritmi alimentari disordinati, pasti troppo abbondanti o sbilanciati, oppure, a una riduzione dell’attività fisica. In questi casi, anche pochi giorni di abitudini poco sane possono far apparire la bilancia più “pesante” del solito senza che ci sia un reale aumento di massa grassa.

Un aumento improvviso di uno o due chili in 24–48 ore, infine, è quasi sempre legato a ritenzione idrica: gonfiore addominale, caviglie più pesanti e sensazione di pancia tesa ne sono i sintomi tipici. Quando invece il peso cresce lentamente nel tempo, è più probabile che si tratti di un accumulo di grasso dovuto a un surplus calorico costante.

Aumento di peso: consigli

Nei primi due giorni di un percorso per contrastare l’aumento di peso, le scelte giuste possono fare davvero la differenza. Bere acqua a sufficienza, ridurre sale e zuccheri e preferire alimenti freschi e leggeri aiuta a sgonfiare rapidamente. Verdure di stagione, proteine magre, frutta a basso indice glicemico e cereali integrali, quindi, diventano, come sempre, i tuoi alleati principali.

Anche piccoli gesti quotidiani contano. Dai al riposo notturno la giusta importanza così da regolare gli ormoni della fame ed evitare gli attacchi di appetito improvvisi e fai una breve passeggiata dopo i pasti per migliorare la digestione e mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue.

Per contrastare l’aumento di peso e, in generale, preservare il proprio benessere psicofisico, dunque, crea una routine sostenibile per vivere il tuo rapporto con il cibo e il corpo in modo più sereno e consapevole.

Aumento di peso: miglior integratore alimentare

Per supportare ulteriormente il tuo benessere psicofisico e contrastare un eventuale aumento di peso, puoi valutare anche l’assunzione di Spirulina Ultra, un integratore alimentare naturale al 100%, interamente studiato e sviluppato in Italia.

Spirulina Ultra agisce direttamente sul tuo metabolismo, al fine di riattivarlo, per una perdita di peso graduale ed efficace, attraverso l’azione sinergica dei suoi seguenti principi attivi:

· La Spirulina, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

· La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.