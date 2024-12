Dopo sei anni di relazione e un figlio, il piccolo Cesare nato a marzo del 2023, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano. La proposta di matrimonio è arrivata in questa ore, in un luogo significativo per i futuri sposi: quello in cui si sono innamorati.

Leggi anche: Festival di Sanremo 2024: anticipazioni e polemiche tra i cantanti

Aurora Ramazzotti si sposa: la proposta di Goffredo Cerza

Goffredo Cerza ha sorpreso la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti con una romantica proposta di matrimonio che è arrivata nel luogo dove i due futuri sposi si sono innamorati: la grande fiera natalizia Winter Wonderland a Londra. Aurora Ramazzotti ha poi pubblicato sui social alcune foto che ritraggono il momento in cui il compagno si è inginocchiato davanti a lei e le ha chiesto di sposarlo. “2024-2018. Ho detto di sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre Goffredo” l’annuncio social di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti e la proposta di matrimonio a sorpresa

La proposta di matrimonio per Aurora è arrivata a sorpresa, l’idea di convolare a nozze non era tra le sue priorità. Solo un anno fa, in un’intervista al magazine Gente, la giovane Ramazzotti aveva rivelato: “Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio“.

Leggi anche: Tensioni e colpi di scena a Ballando con le stelle