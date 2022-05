Australia: Election Day, Anthony Albanese promette di 'unire il Paese'

Canberra, 21 mag. (Adnkronos) – Più di 17 milioni di australiani sono chiamati alle urne per un voto che vede il partito laburista, guidato da Anthony Albanese, puntare alla fine di anni di governo conservatore. Le elezioni, che si prospettano come una sfida all'ultimo voto, sono considerate come un referendum sull'operato del premier Scott Morrison, della coalizione liberal-nazionale, che ha votato a Sydney, come anche Albanese.

Il voto deciderà la guida del governo federale. Le elezioni si tengono ogni tre anni. Gli australiani votano per i 151 seggi della Camera dei Rappresentanti e per la metà dei 78 seggi del Senato. Inizialmente il partito laburista era in vantaggio nei sondaggi, ma lo scarto si è ridotto nell'ultima settimana.

"Il mio messaggio è che voglio rappresentare tutti gli australiani – ha detto Albanese, come riporta la Bbc – Voglio unire il Paese.

C'è stata molta divisione negli ultimi tempi. Una delle mie critiche al governo attuale è che Morrison cerca la divisione e la differenza piuttosto che l'unità e l'obiettivo comune". "Io – ha rivendicato – voglio unire le persone a prescindere da come votano nella nostra grande democrazia".