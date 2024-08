L’Australia costruirà la più grande centrale solare del mondo

Australia, il governo approva il progetto per la più grande centrale solare ...

La centrale solare più grande del mondo verrà edificata nel nord dell’Australia e trasmetterà l’energia a Singapore tramite un cavo sottomarino.

L’approvazione del governo per il progetto, della portata di circa 30 miliardi di dollari australiani (19 miliardi di dollari), è arrivata mercoledì. L’azienda australiana SunCable intende costruire un parco solare di 12.400 ettari e trasportare l’elettricità alla città settentrionale di Darwin attraverso una linea di trasmissione aerea di 800 chilometri, per poi raggiungere i grandi distretti industriali di Singapore tramite un cavo sottomarino di 4.300 chilometri. Il progetto Australia-Asia PowerLink mira a fornire fino a sei gigawatt di elettricità verde ogni anno, che, secondo il ministro dell’Ambiente Tanya Plibersek, “contribuirà a trasformare l’Australia in una superpotenza delle energie rinnovabili” e a stimolare l’economia del Paese.

Le aspettative del Governo

“Questo enorme progetto è un’infrastruttura che definisce una generazione” ha dichiarato Plibersek in un comunicato. Il progetto è stato inizialmente sostenuto dal magnate minerario australiano Andrew Forrest e dal cofondatore di Atlassian Mike Cannon-Brookes. I piani sono stati evidenziati nel 2022 durante una visita di Stato dell’allora primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, e del primo ministro australiano Anthony Albanese, come parte di un accordo sulla “Green Economy”.

Le sfide future

L’amministratore delegato di SunCable Australia, Cameron Garnsworthy, ha dichiarato che “concentrerà i propri sforzi sulla prossima fase di pianificazione per far avanzare il progetto verso una decisione finale di investimento prevista per il 2027“. Il principale partito di opposizione ha annunciato a giugno l’intenzione di costruire le prime centrali nucleari del Paese già nel 2035, ma il progetto deve ancora ricevere l’approvazione di diversi enti, tra cui l’autorità di regolamentazione del mercato energetico di Singapore, il governo indonesiano e le comunità indigene australiane.