Australia ricorda le vittime del massacro di Bondi Beach e avvia un'inchiesta sui servizi di sicurezza

In Australia, si svolge una Giornata Nazionale di Riflessione in onore delle vittime dell’attacco armato avvenuto a Bondi Beach, un tragico evento che ha scosso profondamente il paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha reso noto che verrà avviata una revisione delle agenzie di sicurezza e intelligence nazionali per comprendere meglio come si siano potute verificare simili atrocità.

Le commemorazioni sono iniziate nella mattinata di domenica, con una cerimonia tradizionale di fumo condotta da leader indigeni presso il Bondi Pavilion, un luogo che sta diventando un memoriale per le 15 persone uccise mentre celebravano la festività ebraica Hanukkah.

Dettagli dell’attacco e risposta delle autorità

Le bandiere sono state issate a mezz’asta negli edifici governativi e un minuto di silenzio è stato osservato alle 18:47, l’orario in cui è iniziato l’attacco. Le autorità hanno invitato i cittadini australiani ad accendere una candela in serata per il momento finale della celebrazione ebraica, come gesto di ricordo per le vittime.

Un attacco di proporzioni storiche

Il massacro di Bondi Beach, avvenuto il 14 dicembre, è stato il più letale in Australia dal 1996, quando un attacco in Tasmania portò alla morte di 35 persone. Le indagini hanno portato a considerare l’episodio come un atto di terrorismo mirato alla comunità ebraica. Le autorità hanno rintracciato i sospetti, un padre e un figlio, che avrebbero agito ispirati dall’ideologia dell’ISIS, con bandiere del gruppo trovate nel veicolo utilizzato durante l’attacco.

Il padre, Sajid Akram, è stato ucciso dalla polizia sul posto, mentre il figlio, Naveed Akram, è attualmente in custodia dopo essere uscito dal coma e affronta numerosi capi di accusa, tra cui omicidio e terrorismo. Al momento, 13 delle persone ferite continuano a ricevere cure in ospedale.

La revisione della sicurezza nazionale

Il primo ministro Albanese ha dichiarato che ci sono serissimi problemi all’interno dei servizi di intelligence del paese, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita su come i sistemi di sicurezza funzionano. Ha menzionato un’analisi da effettuare su un caso del 2019 che ha coinvolto uno dei sospetti, per capire quali valutazioni siano state fatte e come si possa migliorare la sicurezza.

Obiettivi della revisione

La revisione delle agenzie di sicurezza sarà guidata da un ex capo dell’agenzia di intelligence australiana e si concentrerà su se le forze di polizia e le agenzie di intelligence abbiano i potere, le strutture e i processi adeguati per mantenere gli australiani al sicuro. Il primo ministro ha affermato che la revisione dovrebbe concludersi entro la fine di aprile.

In aggiunta, Albanese ha proposto un programma di riacquisto di armi a livello nazionale, poiché esperti di sicurezza affermano che, nonostante le leggi australiane siano tra le più severe al mondo, presentano ancora delle falle.

Condanna di manifestazioni divisive

Durante queste commemorazioni, il primo ministro ha anche condannato le manifestazioni anti-immigrazione che si sono tenute a Sydney e Melbourne, affermando che tali eventi cercano di seminare divisione dopo l’attacco antisemita. Ha esortato la popolazione a non partecipare a queste manifestazioni, che non dovrebbero avere luogo in Australia.

In effetti, solo circa 50 persone erano presenti a una delle manifestazioni di Sydney, secondo quanto riportato da agenzie di stampa. Questo riflette un’opinione pubblica che, in questo momento di lutto, sembra voler unirsi piuttosto che dividersi.