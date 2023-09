Auto finisce fuori strada e si schianta: morto 46enne

Il 46enne di Farra di Soligo è morto in un incidente autonomo: la sua auto è finita fuori strada forse a causa della pioggia

Un gravissimo sinistro, che si è trasformato in un incidente mortale, è avvenuto nella prima serata di ieri nei pressi di Farra di Soligo (Treviso). Forse a causa dell’asfalto reso bagnato dalla pioggia, l’auto di un uomo di 46 anni è finita fuori strada, terminando la sua corsa con un fragoroso schianto. M.D. (queste le iniziali della persona alla guida del veicolo) non ce l’ha fatta.

Auto fuori strada, morto 46enne: la dinamica dell’incidente

M.D. stava percorrendo, quando erano circa le ore 21:15 della serata di ieri, giovedì 21 settembre, via Cavallotto: la strada che collega il centro abitato di Campea a quello Col San Martino, vicino a Farra di Soligo, quando la sua automobile è uscita dalla carreggiata. Il mezzo ha termianto la sua corsa schiantandosi fragorosamente. Si è trattato di un incidente autonomo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Le cause del sinistro sono ancora da verificare, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che la Yaris di M.D. sia uscita di strada a causa dell’asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia.

Auto fuori strada, morto 46enne: i soccorsi

Sul posto, poco dopo che era pervenuta la segnalazione di qualche passante, si è presentata un’ambulanza, insieme agli agenti della Polstrada di Vittorio Veneto e ai vigili del fuoco. La Toyota Yaris di M.D. era andata distrutta e i caschi rossi hanno estratto il corpo dell’uomo dalle lamiere dell’abitacolo. Le ferite riportate dal 46enne erano però troppo gravi, come è sembrato subito evidente anche ai medici del 118 che non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso.