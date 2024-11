Autonomia: Alfieri (Pd), 'Calderoli arrogante, gli servirebbe periodo silenzio'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Al posto di un bagno di umiltà dopa la sberla della sentenza della Corte Costituzionale, Calderoli reagisce attaccando con arroganza l'opposizione". Lo dichiara Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

"Forse è proprio a lui che servirebbe un periodo di silenzio per riflettere su tutti i punti di illegittimità costituzionale che la Corte ha sollevato e sul fatto che la legge che porta il suo nome sia stata smontata pezzo per pezzo. Piuttosto, in un residuo rispetto verso le istituzioni, blocchi subito i negoziati sulle intese con Lombardia e Veneto. Come timidamente incominciano a chiedere anche esponenti della sua maggioranza".