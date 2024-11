Autonomia: Parrini (Pd), 'Salvini minimizza ma da Consulta sonora bocciatura'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Chi può, si prenda cura di Salvini. Le sue dichiarazioni minimizzatrici in merito alla decisione della Corte Costituzionale sulla legge 86 per l'autonomia differenziata sono lontane dalla realtà in maniera imbarazzante. Ricordano quelli che, dopo ...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Chi può, si prenda cura di Salvini. Le sue dichiarazioni minimizzatrici in merito alla decisione della Corte Costituzionale sulla legge 86 per l'autonomia differenziata sono lontane dalla realtà in maniera imbarazzante. Ricordano quelli che, dopo essere caduti da cavallo, si mettono a gridare che volevano scendere. Il pronunciamento della Consulta non comporta, come dice lui, limitate modifiche facilmente fattibili in Parlamento. Il pronunciamento della Consulta è, della legge 86, una sonora bocciatura e una chiara e vasta demolizione". Lo dichiara il senatore del Pd, Dario Parrini, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali.