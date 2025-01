Awakenings 2025: la programmazione completa

Awakenings Festival torna dall’11 al 13 luglio 2025 a Hilvarenbeek, in Olanda, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della techno. Per tre giorni, il festival accoglierà quasi 100.000 persone da tutto il mondo, con un programma che unisce grandi nomi della scena elettron...

Awakenings Festival torna dall’11 al 13 luglio 2025 a Hilvarenbeek, in Olanda, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della techno. Per tre giorni, il festival accoglierà quasi 100.000 persone da tutto il mondo, con un programma che unisce grandi nomi della scena elettronica e nuovi talenti emergenti.

Tra headliner affermati e nuove proposte

Anche quest’anno la line-up bilancia artisti affermati e volti in ascesa. Tra i nomi già annunciati ci sono Carl Cox, Charlotte de Witte e Ben Klock, insieme a Azyr, Funk Tribu, Chris Stussy, Benwal, Marrøn, The Lady Machine e Ben Böhmer.

Accanto a loro, si esibiranno anche artisti come Pegassi, DION, Kettama e Josh Baker B2B Rossi., oltre a nomi dell’underground come DJ Nobu, Funk Assault e Freddy K. Sette palchi, produzioni curate nei minimi dettagli e un impianto scenografico all’altezza della tradizione di Awakenings faranno da cornice all’evento.

Il campeggio tra relax e afterparty

Per chi sceglie di vivere l’esperienza a pieno, il campeggio di Awakenings offre molto più di un semplice posto dove dormire. Immerso nel verde e con un lago balneabile, è pensato per chi vuole alternare musica e relax.

Sono previste attività sportive, sessioni di yoga e benessere, ma anche afterparty notturni per continuare a ballare fino all’alba. Maggiori informazioni su alloggi e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale del festival.

Awakenings: oltre 25 anni di techno

Nato nel 1997, Awakenings è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di techno, accogliendo ogni anno circa 300.000 visitatori tra festival ed eventi indoor. Oltre all’Awakenings Festival, l’organizzazione cura anche Upclose, un evento più intimo e focalizzato sulla dimensione del dancefloor, che esplora le sonorità più progressive del genere.

La combinazione tra grandi headliner e talenti emergenti, insieme a produzioni scenografiche spettacolari, sistemi audio all’avanguardia e light show immersivi, ha reso Awakenings uno dei festival più apprezzati a livello globale. Inoltre, consapevole del proprio impatto ambientale, il festival è impegnato in un percorso di sostenibilità, lavorando per rendere i propri eventi sempre più eco-friendly.

Awakenings Festival: la lineup completa

999999999 – 6EJOU (live) – Adam Beyer – Adriatique – Alan Fitzpatrick (live) – Alex Wann – Âme (live) – AnD (live) – Andres Campo – Anfisa Letyago – Azyr – Bart Skils – Ben Böhmer (live) – Ben Klock – Benwal – Blondex – Bullzeye x Secret Cinema – Carl Cox – Carlita – Carmen Lisa – Charlotte de Witte – Chris Stussy – Cincity – Clara Cuvé – Damian Lazarus – Daria Kolosova – Delano Legito – DIØN – Dixon x Jimi Jules – DJ Gigola – DJ Nobu – DJ RUSH – Eli Brown – Ellen Allien – Elli Acula – Emvae – Enrico Sangiuliano – Estella Boersma – Fatima Hajji – Fjaak – Freddy K – Funk Assault – Funk Tribu – Hot Since 82 x Prunk – Hyperaktivist – I Hate Models – Indira Paganotto – Innellea – Inox Traxx – Izee x Orleus – Jamie Jones x Joseph Capriati – Joëlla Jackson – Joris Voorn – Josh Baker x Rossi. – Joyhauser – Kasia – Kettama – Kevin De Vries – Kobosil – Lammer – LB aka Labat – Len Faki – Locus Error – Lucky Done Gone – Luuk van Dijk (live) – M-high – Marco Carola – MARRØN – Mau P – Mha Iri – Milo Spykers – Mind Against – Miss Monique – Nina Kraviz – Noise Maffia – NOVAH – Øtta – Pan-Pot – Pegassi – POPOF x Space 92 present: Turbulences – Recondite (live) – Reinier Zonneveld (live) – Richie Hawtin – Rødhåd – Sara Landry – Setaoc Mass – Shimza – Siren333 – The Lady Machine – The Martinez Brothers – Twiena – Vera Grace – Vintage Culture – VNTM (live) – VTSS – WAKYIN – X CLUB. – Yulia Niko