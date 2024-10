Le emozioni della quarta puntata

La quarta puntata di Ballando con le stelle, il celebre dancing show condotto da Milly Carlucci, ha regalato momenti di grande emozione e polemiche accese. La serata si è aperta con un ballottaggio tra Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e Alan Friedman e Giada Lini. Nonostante la tensione, nessuno è stato eliminato all’inizio, scatenando reazioni contrastanti tra il pubblico e i fan del programma. La decisione di salvare i concorrenti ha sollevato interrogativi sulla trasparenza del meccanismo di eliminazione, un tema che continua a suscitare discussioni tra i telespettatori.

Le polemiche e le sorprese

La puntata è stata caratterizzata da numerose polemiche, in particolare riguardo alla decisione di salvare Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, che avevano perso lo spareggio. La giuria, rappresentata da Sara Di Vaira, ha utilizzato la wild card per mantenere in gara i due concorrenti, scatenando un acceso dibattito. Inoltre, la tensione è aumentata quando Sonia ha avuto un confronto diretto con Selvaggia Lucarelli, un episodio che ha catturato l’attenzione dei media e dei social. Non sono mancati momenti di leggerezza, come l’esibizione del ballerino per una notte, Raoul Bova, che ha rivelato di voler partecipare alla prossima edizione del programma, creando aspettativa tra i fan.

Classifica finale e coppia eliminata

Alla fine della serata, dopo le esibizioni e i voti della giuria, la classifica finale ha visto Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti al primo posto con 48 punti, seguiti da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 47 punti. La vera sorpresa è stata l’eliminazione dei Cugini Di Campagna e Rebecca Martinelli, che hanno perso al ballottaggio contro Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Questo risultato ha segnato un momento cruciale nella competizione, evidenziando come le dinamiche del programma possano cambiare rapidamente. La serata si è conclusa con un mix di emozioni, tra gioia e delusione, lasciando i fan in attesa della prossima puntata.