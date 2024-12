Il ripescaggio sorprendente

La decima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai 1, ha portato con sé un’atmosfera carica di emozioni e colpi di scena. La serata si è aperta con un atteso ripescaggio, dove le coppie eliminate hanno avuto l’opportunità di tornare in gara. Questo momento ha suscitato grande attesa tra il pubblico e i giudici, con la speranza di rivedere in pista alcuni dei ballerini più amati. Purtroppo, Nina Zilli ha dovuto rinunciare a partecipare a causa di un infortunio, lasciando Pasquale La Rocca a ballare con Federica Pellegrini, anch’essa in difficoltà per la mancanza di un partner.

La gara e la classifica finale

La competizione è proseguita con le esibizioni delle coppie, culminando in una classifica finale che ha visto Federica Nargi e Luca Favilla conquistare il primo posto con 39 punti. A seguire, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono posizionati secondi con 38 punti, mentre Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca hanno chiuso al terzo posto con 37 punti. La tensione era palpabile, e il pubblico ha assistito a performance straordinarie, con ogni coppia che ha cercato di impressionare sia i giudici che gli spettatori a casa.

Il tesoretto e le sorprese

Un elemento chiave della serata è stato il tesoretto, un bonus che ha avuto un impatto significativo sulla classifica. Alberto Matano ha deciso di assegnare il suo tesoretto a Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, mentre Rossella Erra ha scelto di dividerlo tra Tommaso Marini e Sophia Berto. Queste decisioni hanno stravolto le posizioni in classifica, rendendo la competizione ancora più avvincente. Alla fine della serata, nessuna coppia è stata eliminata, ma il ripescaggio ha visto trionfare Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, che hanno ottenuto il 55% dei voti, riaccendendo la loro possibilità di vincere il titolo finale.