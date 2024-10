Ballando con le Stelle, Nina Zilli in lacrime annuncia il ritiro: "Non posso ...

Ballando con le Stelle, Nina Zilli in lacrime annuncia il ritiro: "Non posso ...

Nina Zilli, in coppia con Pasquale La Rocca, si è esibita in un freestyle sulle note di “Someone like you” nella quinta puntata di Ballando con le Stelle. Tuttavia, l’annuncio inaspettato della cantante ha sconvolto tutti: vuole ritirarsi.

Le parole di Nina Zilli a Ballando con le Stelle

La cantante ha riportato la rottura di tre costole e un problema al piede. Con le lacrime ha confessato alla giuria e al pubblico che con molta probabilità sarà costretta ad abbandonare il programma:

“Non posso più continuare, non ce la faccio più. Sono così arrabbiata, non ho mai fatto una puntata bene. C’è rischio di peggioramento, il medico mi ha prescritto riposo assoluto per due/tre settimane”.

I giudici hanno provato a contestare la scelta presa dalla concorrente, invitandola a ripensarci:

“Se il medico è d’accordo, prenditi del tempo, ma continua a gareggiare“, hanno detto i giudici.

La giuria ha dato un voto abbastanza alto alla coppia che, però, sembrava abbastanza ferma sulla sua decisione.

Nina Zilli vuole abbandonare Ballando: la proposta di Alberto Matano

Alberto Matano ha proposto una soluzione alternativa, suggerendo di lasciare la decisione al pubblico tramite un televoto:

“Lasciamo che a decidere siano i telespettatori, apriamo un televoto e vediamo cosa ne pensa il pubblico da casa sulla tua scelta di rinunciare alla gara”.

Cosa decideranno Nina Zilli e Pasquale La Rocca? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.