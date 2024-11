Un inizio scoppiettante

La quarta puntata di Ballando con le stelle, il popolare dancing show di Rai 1, ha preso il via con un discorso incisivo della conduttrice Milly Carlucci. La Carlucci ha affrontato la questione dei voti, invitando il pubblico a non fidarsi ciecamente delle cifre diffuse sui social media. Ha chiarito che non tutti i voti sono validi e che ogni voto ricevuto viene attentamente verificato. Questo intervento ha posto le basi per una serata carica di tensione e polemiche.

Le polemiche tra i concorrenti

Nel corso della puntata, le polemiche non sono mancate. Massimiliano Ossini ha lanciato una sfida ai giudici, creando il Co.ba.con.s, un sindacato dei concorrenti, mentre Sonia Bruganelli ha avuto un nuovo scontro con Selvaggia Lucarelli. La tensione è aumentata quando Sara Di Vaira, ex ballerina e ora tribuna del popolo, ha criticato Guillermo Mariotto per non ricordare il nome di Carlo Aloia, definendolo “il ragazzo”. Questo scambio ha acceso un dibattito acceso, evidenziando le dinamiche interne al programma.

Performance toccanti e momenti di commozione

Tra le esibizioni, spicca quella di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, che hanno danzato in memoria delle loro madri, toccando profondamente il pubblico presente in studio. La loro coreografia ha suscitato lacrime e commozione, dimostrando come la danza possa essere un potente mezzo di espressione emotiva. Altre performance, come quella di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, hanno suscitato critiche da parte di Mariotto, il quale ha definito il loro ballo come “già visto”. Tuttavia, la serata ha visto anche momenti di grande intensità e bellezza, con esibizioni che hanno messo in luce il talento e la passione dei concorrenti.

La classifica e le eliminazioni

La classifica finale ha visto Federica Nargi e Luca Favilla al primo posto con 50 punti, seguiti da Tommaso Marini e Sophia Berto con 48 punti. La serata ha portato a un ballottaggio tra le coppie di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, e Furkan Palali ed Erica Martinelli. Dopo le esibizioni di cha cha cha, la coppia vincitrice dello spareggio è stata quella di Ossini e Kinnunen, mentre Furkan Palali ed Erica Martinelli hanno dovuto abbandonare il programma. La serata si è conclusa con un mix di emozioni, tensioni e colpi di scena, confermando ancora una volta il fascino di Ballando con le stelle.