La reazione di Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle: chiarimenti e retroscena dietro le quinte

Sabato scorso, nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ha suscitato scalpore con una reazione che è stata interpretata come infastidita, in risposta alle critiche della giuria, in particolare da Selvaggia Lucarelli. La situazione ha immediatamente scatenato una serie di dibattiti, costringendo il ballerino a fornire chiarimenti e a svelare particolari su quanto accaduto dietro le quinte.

Dopo le osservazioni della giuria, Lucarelli ha insinuato che Pasquale fosse visibilmente adirato dietro le quinte, il che ha dato vita a un intenso confronto. In seguito, La Rocca ha deciso di usare i social per scusarsi per la sua reazione, ma ha anche colto l’opportunità per dare maggiore chiarezza sul contesto che ha alimentato la sua apparente frustrazione. Nella trasmissione La Volta Buona, è emerso che il ballerino aveva scelto di non interagire con nessuno dopo la puntata, deluso dall’andamento generale.

In seguito, nel programma La Vita in Diretta, Pasquale ha finalmente offerto un chiarimento esaustivo. Ospite di Alberto Matano insieme alla sua partner di ballo, Nina Zilli, La Rocca ha condiviso la sua versione. Quando Matano gli ha chiesto se fosse davvero arrabbiato come molti avevano supposto, Pasquale ha precisato: «No, non ero affatto arrabbiato. È stata una settimana molto complessa e faticosa». Ha poi spiegato che il suo stato d’animo era più vicino al “nervosismo”, dovuto alla mancanza di riconoscimenti per il suo impegno e il look ricercato durante la performance.

Apertura alle critiche e passione per il lavoro

Ha espresso la propria apertura alle critiche, come dimostrato anche sui social, ma in quel momento si sentiva particolarmente sotto pressione. Nina Zilli, nel corso della stessa intervista, è intervenuta a difesa del suo insegnante, mettendo in evidenza l’impegno che Pasquale dedica a ogni attività. Secondo lei, il suo modo di affrontare le critiche è solo il segno della sua passione e dedizione al proprio lavoro. Inoltre, ha colto l’occasione per condividere i retroscena della loro ultima esibizione, che si è svolta in condizioni fisiche sfavorevoli per lei a causa di un infortunio. Solo successivamente si è rivelato il problema, ovvero un’ustione alle costole. «Una persona ragionevole avrebbe suggerito di non ballare. Non ero al mio massimo e ne eravamo consapevoli. Gli effetti dell’antidolorifico erano svaniti. Il tempo a disposizione era limitato, e Pasquale ha adattato la coreografia. Non poteva nemmeno toccarmi per il dolore» ha raccontato Zilli durante la diretta. La cantante ha anche rivelato che, mentre ballava, ha detto a Pasquale di non farcela più, ma grazie a uno sguardo di intesa, sono riusciti a completare la loro performance con successo.