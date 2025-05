Ballottaggio in Trentino: Corrarati e Zeller in vantaggio

Ballottaggio in Trentino: Corrarati e Zeller in vantaggio

Il ballottaggio in Trentino: un momento cruciale

Le elezioni comunali in Trentino si stanno rivelando un momento cruciale per il futuro politico della regione. Claudio Corrarati, candidato del centrodestra, si trova in una posizione favorevole al ballottaggio contro l’assessore uscente del Partito Democratico, Juri Andriollo. Con il 52,2% dei consensi, Corrarati ha già superato il suo avversario in 41 sezioni scrutinate su un totale di 80.

Se eletto, Corrarati diventerebbe il primo sindaco di centrodestra del capoluogo altoatesino dopo Giovanni Ivan Benussi, che ricoprì la carica vent’anni fa senza riuscire a trovare una maggioranza stabile.

La situazione a Merano: Zeller in vantaggio

In un altro comune significativo, Merano, la vice sindaca uscente Katharina Zeller, sostenuta dalla Südtiroler Volkspartei (Svp), sta ottenendo risultati incoraggianti. Con il 53,2% dei voti, Zeller ha il sopravvento sul sindaco uscente del centrodestra, Dario Dal Medico, dopo 13 sezioni scrutinate su 28. Questo scenario evidenzia un possibile cambiamento politico nella regione, con il centrodestra che potrebbe perdere una delle sue roccaforti storiche.

Il contesto delle elezioni comunali in Trentino

In Trentino, sono ben 11 i comuni che si trovano al ballottaggio, segno di un’elezione che ha suscitato un forte interesse tra gli elettori. Le dinamiche politiche locali sono in continua evoluzione e i risultati di queste elezioni potrebbero avere ripercussioni significative sul panorama politico regionale. La competizione tra i vari schieramenti è accesa e i cittadini sono chiamati a esprimere la loro preferenza in un contesto di crescente polarizzazione.