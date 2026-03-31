Ballroom della Casa Bianca: Trump contro il National Trust e il bunker sotto l'ala est

Il progetto di ampliamento della Casa Bianca che prevede una ballroom da 999 posti e un costo stimato di 400 milioni di dollari è diventato l’epicentro di una battaglia pubblica e legale. Dopo che il National Trust for Historic Preservation ha presentato una causa legale per bloccare i lavori, il presidente ha risposto con parole dure, definendo gli autori della querela come «estremisti» e attaccando le loro motivazioni. La disputa sintetizza uno scontro tra esigenze di sicurezza, ambizioni architettoniche e tutela del patrimonio storico, trasformando un progetto di ristrutturazione in un caso nazionale molto controverso.

Il piano comporterebbe la demolizione di una parte dell’East Wing e la riorganizzazione di aree tradizionali della residenza presidenziale. Il presidente ha mostrato render e dettagli della sala ai media a bordo dell’Air Force One, difendendo le scelte progettuali e sottolineando misure di sicurezza come vetri antiproiettile e soffitti progettati per resistere a droni. I critici, però, hanno denunciato l’entità dell’intervento, mentre in commissioni federali e sondaggi l’opinione pubblica si è ampiamente schierata contro la demolizione proposta.

La causa e le richieste del National Trust

Nel dicembre 2026 il National Trust for Historic Preservation ha avviato un’azione legale chiedendo la sospensione immediata dei lavori fino a che non fossero completate revisioni indipendenti, valutazioni ambientali e la prevista approvazione del Congresso. L’istanza contesta sia la procedura autorizzativa sia l’impatto sulla memoria storica della residenza. Il giudice incaricato doveva pronunciarsi entro la fine del mese, una scadenza che ha accelerato le dichiarazioni pubbliche e la strategia comunicativa della Casa Bianca, trasformando l’udienza in un passaggio chiave per il futuro del cantiere.

La difesa pubblica di Trump

Il presidente ha replicato definendo la causa come l’opera di «un gruppo di estremisti di sinistra composto da folli», una frase che ha polarizzato ulteriormente il dibattito. Nei suoi interventi ha insistito sul fatto che la ballroom non sia solo spazio per eventi ma anche una copertura funzionale per strutture sottostanti, affermando che «la sala diventa essenzialmente uno scudo per ciò che viene costruito sotto». Ha inoltre puntato il dito contro le critiche dei media, citando articoli che mettevano in discussione estetica e funzionalità del progetto, e ha mostrato ai giornalisti i rendering come prova della visione complessiva.

Il presunto bunker e le polemiche

Accanto alla sala è emersa la notizia di un complesso sotterraneo di natura militare che alcuni media e fonti attribuiscono al Pentagono. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un’installazione «imponente» con finalità difensive, concepita come sostituto o aggiornamento dell’antico bunker costruito per eventi nucleari nel dopoguerra. La fuga di notizie e la pubblicazione di dettagli tecnici hanno alimentato accuse di segretezza mal gestita e reso ancora più aspra la discussione pubblica sulla trasparenza delle opere nella residenza presidenziale.

Richiami storici e reazioni sui social

La comparsa di immagini e informazioni sul complesso sotterraneo ha scatenato paragoni polemici sui social media, con alcuni utenti che hanno evocato analogie storiche estreme per sottolineare la controversia. Tra i riferimenti più citati è tornato il paragone con il Vorbunker associato ad ampliamenti di edifici pubblici in epoche passate, un accostamento che ha ribadito come la retorica simbolica possa amplificare il dissenso. Allo stesso tempo, esperti e commentatori hanno invitato a distinguere tra metafora e realtà tecnica, ricordando che i progetti di sicurezza spesso richiedono soluzioni sotterranee.

Opposizione pubblica e prossimi sviluppi

I sondaggi citati nella discussione mostrano che il progetto è tra i meno apprezzati: circa il 58% degli intervistati si è detto contrario alla demolizione dell’East Wing, mentre il 25% si è dichiarato favorevole. Più di 35.000 cittadini hanno presentato osservazioni e proteste alla commissione federale che esamina il piano, aumentando la pressione sulle autorità di controllo. A fronte della battaglia legale e delle mobilitazioni pubbliche, il futuro del cantiere resta sospeso in attesa delle decisioni giudiziarie e delle possibili ulteriori verifiche ambientali e procedurali richieste dal National Trust.