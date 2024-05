Balneari: Fdi, 'fermare facinorosi spiagge, intervenga Mit'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Nei giorni scorsi, in coincidenza con l'inizio della stagione balneare, gruppi di facinorosi hanno occupato tratti di spiaggia già in concessione, sistemandosi tra lettini e ombrelloni già posizionati e recando notevole disagio agli operatori e ai...

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Nei giorni scorsi, in coincidenza con l'inizio della stagione balneare, gruppi di facinorosi hanno occupato tratti di spiaggia già in concessione, sistemandosi tra lettini e ombrelloni già posizionati e recando notevole disagio agli operatori e ai clienti degli stabilimenti. Questi 'paladini della spiaggia libera per tutti' omettono peraltro di dire che la messa a gara delle attuali concessioni da loro auspicata non avrebbe affatto come esito l'aumento delle spiagge libere e nemmeno l'abbassamento delle tariffe alla clientela". È quanto dichiarano in una nota i parlamentari di Fdi Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del dipartimento Turismo, Riccardo Zucconi, segretario di presidenza, e Carlo Fidanza, capo delegazione al Parlamento europeo.

"Mentre il Governo è impegnato nell'interlocuzione con la Commissione europea per arrivare a una norma di riordino del settore che ne tuteli le peculiarità, appare opportuno che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente sul demanio marittimo, assuma urgenti iniziative volte ad impedire il ripetersi di fatti gravi e inaccettabili come quelli accaduti lo scorso fine settimana", concludono i parlamentari di Fdi.