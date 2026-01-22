Una bambina si è sentita male dopo aver ingerito dei farmaci, rendendosi conto del malessere che accusava i genitori hanno deciso di portarla in ospedale. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le sue attuali condizioni di salute.

Il pericolo di ingerire piccoli oggetti in tenera età

Sempre si trova scritto su qualunque oggetto di piccole dimensioni la scritta “non ingerire” naturalemente i bambini piccoli non sapendo leggere non possono comprenderne il significato, difatti il messaggio è rivolto ai genitori che devo essere iper-attenti.

Tuttavia può capitare quell’attimo di disattenzione che però può portare a seri guai, un consiglio è quello di mettere oggetti di piccole dimesioni in alto, dove i bambini piccoli non possono mai arrivarci, tutelando quindi la loro salute.

Se si tratta di oggetti di cui non è possibile fare a meno, ma si sa che possono essere pericolosi per i bambini l’ideale è metterli in una zona che l’adulto conosce ma che è inaccessibile, o quantomeno accessibile con difficoltà per il bambino.

Bambina di 17 mesi ingerisce farmaci della madre

Il caso è avvenuto la sera di ieri, 21 gennaio, a Caltanissetta, la piccola ha ingerito dei farmaci appartenenti alla madre e si è sentita male.

Come riporta Today.it i genitori hanno immediatamente portato la piccola all’ospedale della città ma dopo una serie di terapie i medici hanno deciso per il trasferimento al nosocomio di Palermo.

Ora la piccola è ricoverata nel reparto di terapia pediatrica dove è stata curata e monitorata, le sue condizioni sembrano quindi essere in miglioramento.