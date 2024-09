Una bambina di 6 anni è deceduta nella serata di lunedì 2 settembre presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stata ricoverata in seguito a un grave trauma cranico. Secondo le ricostruzioni, la piccola si trovava nell’area giochi di piazza Vittorio Veneto a Villongo, in provincia di Bergamo, quando, per ragioni ancora da accertare, è caduta dall’altalena.

La bambina è stata colpita dal seggiolino dell’altalena

Una volta a terra, il seggiolino avrebbe colpito la piccola alla testa. La madre, presente con lei, inizialmente non si sarebbe accorta della gravità dell’incidente. All’arrivo in pronto soccorso, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina.

Dove è avvenuto l’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 21:15 del 2 settembre nell’area giochi della località di San Filastro, a Villongo. La bambina, di origine marocchina e residente a Credaro, avrebbe compiuto 7 anni il prossimo ottobre. Era al parco con la madre e stava giocando sull’altalena quando, improvvisamente, è caduta, probabilmente a causa di una perdita di equilibrio. In seguito il seggiolino ha continuato a oscillare, colpendola alla testa.

L’arrivo dei soccorsi

È stata la madre della bimba a chiamare i soccorsi, sebbene non si fosse accorta immediatamente della gravità dell’incidente. Gli operatori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino e l’automedica di Sarnico, hanno tentato di rianimare la bambina per diversi minuti. Successivamente, la piccola è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma purtroppo, al suo arrivo, i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.