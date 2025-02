Bambina senza orecchie morta a 4 anni, era in attesa dell’intervento: la triste fine

Non ce l’ha fatta Margot, la bambina nata senza orecchie e con la Sindrome di Pierre Robin è morta all’età di 4 anni: era in attesa di un intervento.

È morta all’età di 4 anni la piccola Margot Brossard-Dureissex. La bambina era nata senza orecchie per la Sindrome di Pierre Robin ed era in attesa di un intervento negli States. A darne il triste annuncio sono stati i suoi genitori, Marine e Pierre, su Facebook: “il nostro mondo si è fermato, proviamo un vuoto immenso, un dolore che nessuno riuscirà a colmare.” Parole toccanti quelle dei genitori di Margot, che hanno anche aggiunto che la loro piccola “se n’è andata tranquillamente nel sonno.” Come riposta Le Parisienne, Margot è morta a casa sua, a Boulazac, in Francia.

La campagna “Orecchie per Margot”

Margot Brossard-Dureissex non solo era nata senza orecchie, ma la piccola soffriva anche della Sindrome di Pierre Robin, che porta ad avere altre malformazioni al palato e al mento. I genitori di Margot avevano aperto la pagina “Orecchie per Margot”, al fine di raggiungere la cifra che sarebbe servita per l’intervento di ricostruzione (circa 200mila euro). Fino a ora erano riusciti a raccogliere 55mila euro. Margot però, purtroppo, ha perso la sua battaglia. Marie e Pierre la ricordano così: “lei era il nostro sole. Margot ci ha insegnato il coraggio, la resistenza e l’amore incondizionato.“