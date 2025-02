Orrore a Parigi dove una studentessa americana in viaggio studio ha partorito in albergo per poi gettare il figlio dalla finestra del secondo piano. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Parigi, giovane partorisce in albergo e lancia il figlio dalla finestra

Una giovane studentessa americana, in viaggio studio a Parigi, ha partorito in albergo per poi lanciare il figlio dalla finestra del secondo piano. Nonostante i soccorsi, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La giovane donna è stata portata in ospedale e posta in stato di fermo dalla polizia. Come precisa la Procura, il neonato “sarebbe stato gettato dalla finestra del secondo piano di un albergo nel ventesimo arrondissement”. La tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 6 del mattino.

Aperta un’inchiesta

La tragedia si sarebbe consumata intorno alle 6 del mattino. Allertati dalle urla alcuni testimoni hanno subito chiamato i soccorsi ma per il piccolo purtroppo non c’era più nulla da fare. Ancora non si conoscono le motivazioni che hanno spinto la giovane a compiere il terribile gesto, sul caso è stata aperta un’inchiesta. Ecco cosa ha confidato una fonte al Paris-Match: “le indagini sono appena iniziate e le circostanze precise di questo dramma devono ancora essere chiarite. Non si sa ancora se si tratti di un caso di negazione della gravidanza.”