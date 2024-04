Banca Ifis lancia Ifis art: valorizzare e promuovere la cultura

Venezia, 19 apr. (askanews) – Nei giorni di apertura della Biennale Arte Banca Ifis da Venezia ha lanciato Ifis Art, progetto che raccoglie le iniziative della banca per la valorizzazione dell’arte, della cultura e della creatività contemporanea. “Ifis art – ha detto ad askanews Ernesto Furstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis e ideatore del progetto – è un progetto che abbiamo iniziato ormai nel 2019. Oggi presentiamo la nostra app, l’apertura del Parco di sculture di Villa Marocco, 27 ettari, in cui sono esposte le opere della nostra collezione di sculture contemporanee e classiche. Avremo in collezione anche le 12 teste di Canova e delle proiezioni del nostro ultimo acquisto, ovvero del palazzo sulla cui facciata è impressa l’opera il Bambino migrante di Banksy”.

L’opera dello street artist britannico è al centro del progetto: si era partiti dall’idea del restauro del Bambino, per poi allargare la prospettiva all’intero palazzo che la ospita. “Parlando con il sovrintendente di Venezia – ha aggiunto il presidente – abbiamo ritenuto più strategico intervenire sul palazzo, quindi restaurare il palazzo, acquistare la proprietà dell’opera e restituire anche la viabilità acquea di quel canale che penso potremo riaprire nel 2026 anche alla viabilità pubblica”.

Ifis art si propone anche come piattaforma per stimolare riflessioni e approfondimenti sul valore, non solo economico, ma anche sociale, che arte e cultura portano a comunità, imprese e territori. In quest’ottica, la banca ha deciso di dedicare l’edizione 2024 del proprio osservatorio “Economia della Bellezza” al valore delle corporate collection e ai benefici sociali e produttivi generati da ambienti di lavoro in cui è presente l’arte. E poi c’è la Biennale. “Su Biennale – ha concluso Furstenberg Fassio – abbiamo avviato con il ministro della Cultura e con Biennale stessa un dialogo per riuscire a portare avanti queste sinergie. Il Parco di sculture e Casa Bansky potranno essere sede del Padiglione Italia, noi offriamo come banca questi spazi al pubblico affinché possa valorizzarli attraverso un public program”.

Altri aspetti del progetto Ifis art riguardano la relazione pubblico-privato, il sostegno ai giovani artisti e alle manifestazioni culturali nonché la valorizzazione del digitale per la fruizione dell’arte.