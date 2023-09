Banche: Silvestri, 'su extraprofitti norma scritta male, nulla per aumenti mutui'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "La norma sugli extra-profitti bancari del governo Meloni è scritta estremamente male e chi è in difficoltà con i mutui non riceverà nulla". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

"Ancora una volta questo esecutivo è riuscito a dare prova di grande incompetenza. Uno degli aspetti inaccettabili di questa norma è che il denaro non verrà usato per dare ristoro a chi non riesce a fare fronte alle rate dei mutui perché è immaginata per coprire le strategie economiche fallimentari del governo. Quel che va fatto è prendere la proposta del Movimento 5 Stelle a mia firma con cui i redditi più bassi potranno contare sul pagare due rate dei mutui in meno rispetto al complessivo annuale. Il governo Meloni non pensi di speculare su chi è in difficoltà, non lo permetteremo", conclude.