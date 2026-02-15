bandecchi azzera la giunta a Terni: cosa cambia dopo la decadenza degli assessori

Stefano Bandecchi ha azzerato la giunta comunale di Terni: una mossa inattesa che lascia spazio a nuovi nomi e a scenari politici e amministrativi in vista della designazione del nuovo esecutivo.

A Terni, città nota per il legame con San Valentino, è avvenuto un colpo di scena politico-amministrativo: il sindaco Stefano Bandecchi ha disposto la decadenza di tutti gli assessori comunali. Dopo circa mille giorni dall’insediamento, il primo cittadino ha motivato la scelta come necessaria per ritrovare nuovo entusiasmo e impulso nell’azione di governo cittadino.

La decisione, annunciata nei giorni precedenti e formalizzata alla mezzanotte del venerdì 13 febbraio, apre una fase di transizione durante la quale i componenti dell’esecutivo saranno chiamati al ritiro delle deleghe, mentre il sindaco avrà la facoltà di nominare un nuovo team fino al termine del mandato. L’effetto immediato riguarda anche le manifestazioni di San Valentino, che si svolgono proprio in quei giorni.

Perché la scelta e quali obiettivi

Dal punto di vista comunicativo, Bandecchi ha motivato l’operazione con la necessità di infondere rinnovata motivazione e accelerare i processi amministrativi che, a suo avviso, si sarebbero logorati nel tempo. La mossa appare sia ponderata sia strategica: da un lato serve a ricompattare il governo locale, dall’altro lascia al sindaco carta bianca per costruire una squadra più funzionale alle priorità programmate. I critici parlano invece di scelta sorprendente e di tempistica singolare, soprattutto perché avviene nel cuore delle celebrazioni cittadine.

Impatti sul funzionamento dell’amministrazione

La decadenza dell’esecutivo comporta la sospensione delle funzioni degli assessori nel breve termine e la necessità di riorganizzare incarichi e responsabilità. In attesa delle nuove nomine, alcune attività istituzionali continueranno sotto la supervisione del sindaco o tramite figure tecniche disponibili. È però evidente che eventi istituzionali, come i saluti ufficiali alle manifestazioni, subiranno variazioni: le cerimonie di San Valentino sono state così impostate senza la presenza degli assessori decaduti, creando una situazione inedita per la città.

Chi potrebbe entrare nella nuova giunta

Pur evitando nomi eclusi in una fase così prematura, chi conosce gli ambienti di palazzo Spada suggerisce che la scelta dei successori potrebbe muoversi su due binari: continuità amministrativa e aperture a figure esterne. Alcuni consiglieri comunali che hanno già collaborato con assessorati come cultura, sport, viabilità e manutenzioni sono considerati potenziali candidati per garantire la prosecuzione dei progetti in corso senza discontinuità.

Possibilità di tecnici e profili politici

Secondo le anticipazioni, il nuovo esecutivo dovrebbe avere una connotazione essenzialmente politica, pur non escludendo il ricorso a profili tecnici in misura limitata. Questo mix vuole bilanciare la necessità di legittimazione politica con l’esigenza di competenze specifiche per settori chiave, soprattutto se si intende accelerare l’azione amministrativa sui cantieri e sui servizi alla collettività.

Il contesto di San Valentino e gli eventi sportivi

La decisione è arrivata in un periodo ricco di appuntamenti per la città, che celebra San Valentino con iniziative culturali e sportive. Tra gli eventi di rilievo c’è il tradizionale trofeo di scherma che vede gare individuali e a coppie, ospitato al palazzetto della scherma e con una forte partecipazione di atleti nazionali. La concomitanza tra l’azzeramento della giunta e il calendario delle manifestazioni ha generato interrogativi sulla gestione istituzionale degli appuntamenti.

Il trofeo di scherma, che valorizza il fair play e la socialità sportiva con formule come la gara senza arbitri e il circuito a coppie, rappresenta per Terni un elemento di continuità culturale: il passato evento ha storicamente richiamato pubblico e famiglie, ribadendo il legame tra sport e identità cittadina. In assenza degli assessori decaduti, l’impegno degli organizzatori e dei partner locali diventa ancora più centrale per garantire lo svolgimento regolare delle manifestazioni.

Entro la fine del mese il sindaco dovrebbe completare il giro di consultazioni e comunicare la composizione del nuovo esecutivo. Nel frattempo, la città si prepara a osservare gli sviluppi: la decisione di Bandecchi rimette in gioco equilibri, progetti e relazioni politiche, offrendo al contempo l’opportunità di rilanciare l’azione amministrativa con volti e strategie diverse.