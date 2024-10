Barbara d'Urso diventa nonna per la seconda volta: la gioia per l'arrivo della secondogenita è condivisa sui social

Un nuovo arrivo in casa d’Urso: oggi, la celebre conduttrice ha accolto la gioia di diventare nonna per la seconda volta. A condividere questa bella notizia è stata Barbara d’Urso stessa, che ha voluto annunciare l’evento speciale attraverso una storia su Instagram, coinvolgendo i suoi tanti fan.

E’ nata la secondogenita di Barbara d’Urso

Non ci sono dettagli riguardo all’orario della nascita della piccola, venuta al mondo oggi grazie alla nuora Giulia. La nonna, visibilmente emozionata, ha espresso la sua gioia. Infatti, qualche attimo fa, ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram: “E da oggi il mio cuore è diviso in quattro. Grazie Giulia”.

Le parole di Barbara d’Urso

Queste semplici ma toccanti parole sono state dedicate a questo momento magico e alla nuora, sposa del figlio Gianmarco Berardi, che l’ha resa nuovamente nonna. Solo pochi giorni fa, in attesa del suo rientro in tv come ballerina per una notte nel famoso programma di Milly Carlucci, Barbara aveva svelato la gravidanza di Giulia tramite un divertente video sui social.

La sorpresa per i fan

Questo annuncio aveva scioccato e commosso i fan più affezionati, che si erano subito riversati sui suoi profili social per congratularsi. Tuttavia, nessuno avrebbe immaginato che il lieto evento sarebbe avvenuto così presto.

La famiglia d’Urso si allarga

Dopo l’arrivo di Matilde nel 2022, la famiglia d’Urso si allarga con una nuova arrivata che farà compagnia alla sorellina e contribuirà alla gioia dei genitori. I fan della presentatrice sono in attesa di maggiori informazioni sulla neonata: per ora, conosciamo solo l’ora di nascita, ma ancora non è stato rivelato il suo nome. Come si usa dire: ogni cosa ha il suo tempo.

Nel frattempo, non possiamo che inviare i nostri più sentiti auguri a Barbara d’Urso e a tutti i membri della sua famiglia per questo felice evento!