Per Barbara D’Urso è stata una puntata particolare quella di ieri sera a “Ballando con le Stelle“, tra lacrime e standing ovation. Ecco che cosa è successo e come ha reagito Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle: le lacrime di Barbara D’Urso

Ieri sera è andata in onda la decima puntata di “Ballando con le Stelle“, iniziata con le lacrime di Barbara D’Urso, che ha ricordato la mamma, morta a soli 42 anni: “sono molto arrabbiata con il mondo.

Mia mamma era giovanissima e ha iniziato a non stare bene. La mia rabbia ha fatto in modo che io cancellassi tutti i ricordi belli. Lei è stata a letto per tre anni con la flebo attaccata e non si è mai alzata. Arrivavano i dottori e non riuscivano a capire che malattia avesse. Io da piccola volevo dare un calcio alla porta per salvare la mamma.” Allora la D’Urso aveva 7 anni e, senza nascondere la sua commozione, ha proseguito nel ricordo: “aveva la febbre altissima, io e mia sorella Daniela stavamo vicino al letto di mamma con le bottiglie di ghiacciate, mettevamo le manine sulle bottiglie e poi sulla fronte per darle un pò di sollievo.” Poi Barbara ha ricordato il momento più difficile quando aveva 11 anni e i dottori hanno detto che non c’erano possibilità: “aveva 42 anni, tre bambini che ha salutato e sapeva che non li avrebbe più rivisti.” Infine: “sono arrabbiatissima per come è successo. E’ ancora tutto quanto nel petto e rimarrà qui.” La mamma di Barbara D’Urso aveva un linfoma di Hodgkin.

Ballando con le Stelle, standing ovation per Barbara D’Urso: la reazione di Selvaggia Lucarelli

La puntata di “Ballando con le Stelle“, per Barbara D’Urso è iniziata con la commozione nel ricordo della mamma scomparsa a soli 42 anni. Durante la puntata, nonostante il problema alla spalla, la conduttrice è riuscita a portare a termine tutte le esibizioni e dopo che lei e Pasquale La Rocca hanno danzato sulle note di “Un amore così grande“, il pubblico si è alzato in piedi per una standing ovation. In queste puntata non sono mancati i battibecchi, come saprete, tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, che ha spesso cercato proprio di punzecchiare la conduttrice dopo le esibizioni. Chissà cosa succederà alle semifinali della prossima settimana.