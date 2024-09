Barbara D'Urso ritorna sul piccolo schermo nei panni di una danzatrice per il programma Ballando con le Stelle. Milly Carlucci sottolinea: «Eviteremo qualsiasi controversia, è una figura pubblica»

Barbara D'Urso è la nuova partecipante del programma Ballando con le Stelle. Non avrà un ruolo principale, ma la sua presenza rappresenta un grande colpo per l'host, Milly Carlucci. Questa notizia arriva dopo molte speculazioni sulla sua presenza nel programma. D'Urso era precedentemente conosciuta come conduttrice di Canale 5, e da quando è stata licenziata da Mediaset, è apparsa raramente in televisione. La nuova edizione del programma inizierà il 28 settembre su Rai1.

Barbara D’Urso sta facendo un ritorno sul piccolo schermo, non come conduttrice, ma come ballerina nel famoso programma Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, l’host del programma, è espressamente focalizzata su evitare controversie, sottolineando che D’Urso è semplicemente un personaggio nello spettacolo. Questa notizia conferma i sospetti che sono stati presenti per un po’ riguardo alla presenza di D’Urso nel programma. Prima, l’ex volto di Canale 5 era apparso solo una volta a Domenica In dopo esser stata licenziata da Mediaset. Da allora, i suoi appari e scompare solo sui social media. Tuttavia la D’Urso non sarà uno dei principali partecipanti nel cast di questa edizione del programma. Nonostante ciò, Carlucci è stata in grado di ottenere un grande colpo invitando D’Urso ad apparire. Il nuovo ciclo del dance show inizierà il 28 settembre, in prima serata su Rai1. Questo è quello che abbiamo saputo sulla nuova edizione del programma.