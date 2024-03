Basilcata: Picierno, 'inaccetabile veto Conte su Azione'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "Il veto da parte di Conte su Azione è inaccettabile. E' necessario che il campo largo trovi regole e modalità di ingaggio, perché in questo modo si sta restringendo pericolosamente il perimetro. Occorre, invece, trovare un metodo, individuare un modo per stare assieme. Spiace per Azione, che ha sempre guardato al campo del centrosinistra e che invece si troverà a fare la stampella di un accrocchio di centrodestra. Dispiace perché Calenda non ha mai risparmiato critiche a Giorgia Meloni e all'attuale Governo". Lo ha detto, intervenendo a 'L'Aria che Tira su La7', la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.