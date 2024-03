Basilicata: Casellati, 'Bardi ha cambiato volto regione, vogliamo vincere alla grande'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "In 5 anni Bardi ha cambiato il volto di questa regione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il partito sul territorio è rinato e continua ad attrarre nuovi sostenitori: i tesserati sono passati da 400 a 1800. Qui vogliamo vincere e farlo alla grande&q...

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "In 5 anni Bardi ha cambiato il volto di questa regione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il partito sul territorio è rinato e continua ad attrarre nuovi sostenitori: i tesserati sono passati da 400 a 1800. Qui vogliamo vincere e farlo alla grande". Lo scrive sui social il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, che oggi ha partecipato alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Basilicata.