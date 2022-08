Basket: mercato Nba, Anthony ancora senza squadra pensa al ritorno a Denver

New York, 14 ago. – (Adnkronos) – Carmelo Anthony vuole ancora dire la sua in Nba, almeno per un’altra stagione, parzialmente rinfrancato dagli oltre 13 punti di media raccolti in uscita dalla panchina nella sua ultima stagione ai Los Angeles Lakers. Uno dei migliori realizzatori della storia della lega, in grado di mantenere quasi il 38% dall’arco nonostante l’esplosività non sia più quella di una volta, non ha ancora ricevuto l’offerta giusta per la prossima stagione: un contratto al minimo o poco più in realtà, come ormai accade da qualche anno in questa ultima fase della sua carriera.

E dunque: chi è disposto a dargli l’ennesima opportunità? Potrebbero farlo i Denver Nuggets, che si sono goduti i primi anni della sua carriera e che regalerebbero ai nostalgici un tuffo nel passato. A livello tecnico poi, da tiratore, Anthony potrebbe godere della visione di gioco di Nikola Jokic per continuare a dimostrarsi letale.