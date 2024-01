Basket: Nba, Antetokounmpo non basta ai Bucks, i Jazz di Fontecchio vincono a...

Milwaukee, 9 gen. – (Adnkronos) – Sorprendente successo in trasferta di Utah (18-20) a Milwaukee (25-12) per 132-116. I Jazz giocano una grande partita di squadra e hanno la meglio sui Bucks guidati da Lauri Markkanen (21 punti e 14 rimbalzi) e Jordan Clarkson (21 punti). Ai padroni di casa, privi di Damian Lillard, non bastano un eccellente Giannis Antetokounmpo e un Khris Middleton da 23 punti.

Il fuoriclasse greco prova a compensare l’assenza del sodale Lillard e anche all’assenza di energia della squadra. La tripla doppia da 25 punti, 11 assist e 10 rimbalzi non basta però ai Bucks, che crollano in casa. Simone Fontecchio è ormai un punto fermo del quintetto dei lanciatissimi Jazz (8 vittorie nelle ultime 10 partite), contro Milwaukee segna solo 5 punti (2/6 dal campo) ma gioca comunque più di 31 minuti in cui manda a referto anche 3 rimbalzi, un assist, una palla rubata e una stoppata.