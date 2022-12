Basket: Nba, Brooklyn vince a Cleveland e conquista la nona vittoria di fila

Cleveland, 27 dic. - (Adnkronos) - Nona vittoria di fila per Brooklyn (22-12) che vince 125-117 a Cleveland (22-13) scavalcandola al terzo posto nella Eastern Conference Nba. Alla sirena finale sono 32 punti per Kevin Durant con 10/18 dal campo, 5/8 dall’arco, 9 rimbalzi e 5 assist - bersagli ...

– (Adnkronos) – Nona vittoria di fila per Brooklyn (22-12) che vince 125-117 a Cleveland (22-13) scavalcandola al terzo posto nella Eastern Conference Nba. Alla sirena finale sono 32 punti per Kevin Durant con 10/18 dal campo, 5/8 dall’arco, 9 rimbalzi e 5 assist – bersagli che gli valgono anche il sorpasso in classifica di Tim Duncan nella lista dei migliori realizzatori all-time nella storia Nba; ennesimo riconoscimento per il giocatore dei Nets.

Grandissimo impatto a gara in corso anche per TJ Warren, che ne aggiunge 23 (massimo in stagione) con 8 rimbalzi e 9/14 dal campo.

Sommerso di fischi dal pubblico di casa che non ha dimenticato il modo in cui ha deciso di andare via dall’Ohio, Kyrie Irving non si è fatto condizionare dall’ambiente ostile e ha raccolto anche lui 32 punti, mandando a bersaglio sette triple (record stagionale) condite con due tiri liberi cruciali segnati a 41.1 secondi dal termine, ricacciando indietro il tentativo di rimonta di Cleveland.

Non basta quindi la prestazione extralarge di Darius Garland, per una volta fulcro dell’attacco dei Cavaliers che mette a segno ben 46 punti con 14/20 al tiro, otto assist e una sola palla persa in 40 minuti di gioco alla guida del quintetto di Cleveland – che incassa la seconda sconfitta in casa e rovina in parte un record tra le mura amiche resta eccellente a 16-4. Serata incolore per Donovan Mitchell, sapientemente contenuto da un ottimo Ben Simmons a livello difensivo: 15 punti – ben 13 sotto la media – con un modesto 5/16 dal campo.