Battiti Live 2024: tappe, date e messa in onda in tv

Tutto pronto per Battiti Live 2024, che quest’anno vedrà al timone Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli. Lo show musicale più importante di Mediaset riparte da Molfetta: ecco tutte le tappe, le date e la messa in onda in tv.

Battiti Live 2024 – Radio Norba torna in onda con una nuova e scoppiettante edizione. Per la prima volta, il programma musicale più importante di Mediaset andrà in onda su Canale 5 e non su Italia 1. Non solo, anche i conduttori sono stati cambiati: al posto di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ci saranno Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli.

La prima tappa di Battiti Live 2024 ha come location Molfetta. Le date da segnare in agenda sono il 21, 22 e 23 giugno. Gli ospiti delle prime tre puntate sono: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, Boomdabash, Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr.Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors, Tony Effe. On the Road, tra gli altri, Angelina Mango e Geolier. Ospiti speciali Mattia Zenzola e Tommaso Stanzani con il corpo di ballo di Federica Posca.

Battiti Live 2024: quando va in onda?

La prima puntata dell’edizione 2024 di Battiti Live andrà in onda lunedì 8 luglio su Canale 5. Gli appuntamenti sono, in totale, cinque. Le altre due puntate verranno registrate nel mese di luglio, ma date e ospiti devono ancora essere comunicati.