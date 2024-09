Beatrice Venezi prende in considerazione misure legali nei confronti di Maria Rosaria Boccia, a cui lei replica.

Dopo aver ascoltato le affermazioni di Maria Rosaria Boccia a La7 riguardante un presunto conflitto di interessi, Beatrice Venezi ha scelto di rispondere per vie legali. “Posso confermare che ho coinvolto i miei rappresentanti legali per analizzare tutte le possibili misure a tutela della mia reputazione professionale, in relazione alla propagazione di informazioni fuorvianti e false”, ha dichiarato mediante un comunicato. La sua risposta non è stata ben accolta da Maria Rosaria Boccia, che ha replicato tramite Instagram. Andiamo con calma. Qualche giorno fa, durante un’intervista a La7 condotta da Luca Telese e Marianna Aprile, Maria Rosaria Boccia ha commentato sulla situazione di Beatrice Venezi: “La problematica del conflitto di interesse? Sul portale del Ministero della Cultura sono pubblicati tutti i CV dei consiglieri. Se guardiamo, tutti sembrano avere un conflitto di interesse. Beatrice Venezi, per esempio, è membro del consiglio per la musica e riceve un buon stipendio, a differenza di me che ho lavorato a titolo gratuito. Guadagna, se non sbaglio, 20/30 mila euro, e tutto è reso pubblico. Dirige un teatro, tiene concerti privati pagati e prossimamente si esibirà per il G7 con un riconoscimento monetario dal ministero. E poi c’è il conflitto di interesse con me?”. Di fronte alla minaccia di un’azione legale, la Boccia ha risposto via Instagram: “Recte facendo, neminem timeas. Ho solo riportato quello che il Ministero della Cultura ha reso pubblico”.