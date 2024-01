Beckenbauer: Libro di condoglianze di Monaco, 'Grazie Franz' allo stadio

Monaco di Baviera, 9 gen. (Adnkronos) - Lo Stato della Baviera ha pubblicato un libro di condoglianze per la leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer, il cui club del Bayern Monaco illuminerà il proprio stadio in suo onore. Il capo della Cancelleria regionale Florian Herrmann ha dichiara...

Monaco di Baviera, 9 gen. (Adnkronos) – Lo Stato della Baviera ha pubblicato un libro di condoglianze per la leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer, il cui club del Bayern Monaco illuminerà il proprio stadio in suo onore. Il capo della Cancelleria regionale Florian Herrmann ha dichiarato dopo la riunione del gabinetto che il primo ministro Markus Söder e i rappresentanti del Bayern Monaco saranno i primi a firmare il libro mercoledì, mentre il pubblico sarà il benvenuto a seguirlo. Non è ancora chiaro se Beckenbauer, morto domenica all'età di 78 anni, sarebbe stato onorato in più modi in Baviera. L'ex giocatore e amministratore delegato del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge ha proposto una cerimonia commemorativa per Beckenbauer nell'arena da 75.000 posti del Bayern.

Il club ha comunicato che nei prossimi giorni l'Allianz Arena si illuminerà con la scritta "Grazie Franz" nelle ore serali dalle 16.30 alle 22.00 e più a lungo venerdì sera quando la squadra affronterà l'Hoffenheim nella ripartenza della Bundesliga. Beckenbauer ha giocato nella prima squadra del Bayern dal 1964 al 1977, vincendo quattro titoli di Bundesliga e Coppa di Germania ciascuno, tre Coppe dei Campioni, nonché la Coppa delle Coppe e la Coppa Intercontinentale. Ha vinto il Mondiale da giocatore della Germania Ovest nel 1974 e da allenatore nel 1990, è stato organizzatore capo della Coppa del Mondo 2006 e presidente del Bayern dal 1994 al 2009.