Recenti indiscrezioni farebbero pensare che la relazione tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano stia volgendo al termine.

Aria di crisi tra Belen e Angelo Edoardo Galvano?

La showgirl non ha mai nascosto la sua ferma convinzione nell’amore e la determinazione a trovare l’anima gemella. Tuttavia, sembra che il percorso sia ricco di ostacoli. I fan credevano davvero nella sua storia con il 34enne, ma forse qualcosa potrebbe non essere andato come previsto.

Le vacanze a Albarella

Al momento Belen si trova ad Albarella, insieme ai genitori e ai due figli, Santiago e Luna Marì. Secondo alcune voci provenienti da fonti vicine, però, la donna “non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l’insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni“, come riportato dal settimanale Oggi.

La smentita di Angelo Edoardo Galvano

Belen aveva definito l’attuale compagno come “l’uomo che aspettavo da tempo: sensibile, concreto e senza grilli per la testa. Si è innamorato di me e non del mio personaggio“. A mettere a tacere le voci su una presunta crisi nella coppia sarebbe stato proprio Angelo Edoardo Galvano, con una storia Instagram in cui mostra il mare dall’Isola di Albarella. I due, quindi, sarebbero insieme. Tesi avvalorata anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui social ha affermato di averli visti su un golf car. La conduttrice non ha tuttavia ancora rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo.