Belen Rodriguez sta per tornare in tv, con ben due programmi, ma ha cambiato Rete: da Mediaset la ritroveremo su Discovery. Nel corso di una lunga intervista, la showgirl argentina ha parlato dell’ultimo anno della sua vita, rivelando anche di aver rifiutato l’invito di Francesca Fagnani per Belve.

Belen ha rifiutato l’invito della Fagnani per Belve

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Belen Rodriguez si è raccontata un po’. Tra un po’ tornerà in televisione con due programmi: Only Fun – Comico Show su Nove, che presenterà insieme ai PanPers, e Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time. Dopo Mediaset ad accoglierla sarà Warner Bros. Il desiderio di Belen, alla soglia dei 40 anni, è “che il pubblico si scordi che ero la ‘bellona’ di turno e mi veda solo come presentatrice“. In attesa di scoprire se il suo sogno si realizzerà, la Rodriguez ha fatto una confessione su Francesca Fagnani e il suo format Belve.

Le parole di Belen Rodriguez

Belen ha candidamente ammesso di aver rifiutato più volte di partecipare a Belve perché la conduttrice Francesca Fagnani fa share puntando sulla cattiveria. La Rodriguez ha dichiarato:

“Ho rifiutato l’invito. Di certo è un programma originale e pieno di pepe, che ti tiene attaccata al teleschermo. Però io al posto della conduttrice sarei un po’ più buona. Più comprensiva. Solo che poi non farebbe lo share che fa”.

Belen: chi sono le conduttrici che stima di più?

Belen è contenta di tornare a lavorare in tv perché le è mancata l’adrenalina tipica del pre-diretta. Sogna di diventare una conduttrice di successo, magari eguagliando la carriera delle presentatrici che stima di più. Chi sono? “Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier. Mi hanno concesso la possibilità di crescere, mi hanno tutte dato fiducia“, ha confessato la Rodriguez.