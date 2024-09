Belen ha rilasciato un altro commento riguardo Tony Effe, mettendosi in dubbio il motivo del suo risentimento verso Fedez.

Nella recentissima polemica tra i musicisti Tony Effe e Fedez, l’opinione di Belen Rodriguez è nuovamente di rilevanza. Ecco un elenco degli eventi: i due cantanti si trovano nel bel mezzo di una contesa pubblica, raggiungendo un punto cruciale la notte scorsa quando Fedez ha pubblicato un brano rivolto solo alla ex moglie, Chiara Ferragni. Inizialmente pensato come un tipico scontro tra rapper, il dissidio si è evoluto in una sorta di confessione dei vari dettagli che hanno portato alla fine del matrimonio Ferragni-Fedez. L’intoppo è iniziato quando Tony Effe ha utilizzato una registrazione vocale di Ferragni nel suo pezzo, in cui si suggeriva che l’ex marito acquistasse gli stream delle sue canzoni. Subito dopo, Fedez ha deciso di non trattenersi, affrontando tutte le questioni irrisolte con la madre dei suoi bambini. Di conseguenza, Chiara Ferragni è intervenuta, attaccando l’ex marito e prefiggendo l’intenzione di prendere misure drastiche per porre fine al brutto episodio ed essere lasciata in pace. Nonostante tutto ciò, Tony Effe non sembra minimamente turbato da questo conflitto mediatico. Infatti, è stato presente ad alcuni degli eventi chiave della settimana della moda, dichiarando in un video di aver “sconfitto il mostro finale”. Ieri è stato presente alla sfilata di Gucci, e ha condiviso diverse immagini dell’evento sul suo account Instagram. “Gucci dice che gli piaccio”, ha scritto nella didascalia, un riferimento al suo ultimo dissing in cui afferma “Chiara dice che gli piaccio”. Un commento all’evento, proveniente da Belen Rodriguez, ha destato l’attenzione: l’attrice argentina ha scritto “Io anche”. Non è la prima volta che Belen sostiene apertamente il rapper romano.

Infatti, dopo la pubblicazione del primo dissing di Tony contro Fedez, Belen lo aveva definito un “gigante”. A seguito di ciò, molti utenti dei social media hanno dedotto che Belen non è particolarmente affezionata a Fedez. In passato, circa due anni fa, le cose erano differenti: la diva dello spettacolo era persino apparsa nel podcast di Fedez, Muschio Selvaggio. Perciò, cosa potrebbe aver mutato il suo punto di vista? Alcuni pensano che la reazione di Fedez alla rottura con Chiara Ferragni possa aver causato il cambiamento, poiché Belen pareva esprimere sostegno a questa ultima. Mesi addietro, nonostante non mostrasse un’affinità particolare per la Ferragni, Belen aveva preso le sue difese contro gli assalti nei social media, asserendo che non meritava un tale linciaggio mediatico. Comunque, è vitale ricordare che queste sono speculazioni prive di conferma ufficiale, e il vero stato dell’attuale rapporto tra Belen e Fedez rimane incerto. L’unico fatto certo è che Belen ha un’alta stima di Tony Effe, con cui appare aver instaurato un’amicizia sincera.