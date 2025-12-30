Belen, Capodanno tra relax e nuovi inizi? La showgirl si concede una pausa lontano dai figli e dai riflettori. Ecco le foto condivise sui social.

Le festività natalizie di Belen Rodriguez sono state all’insegna della famiglia, tra momenti di gioia con i figli e le sorelle e pause rigeneranti per prendersi cura di sé. Dopo aver trascorso il Natale con i suoi cari, la showgirl ha deciso di anticipare il Capodanno con una fuga in solitaria verso una meta calda.

Natale in famiglia: momenti di gioia e nuovi inizi per Belen

Belen Rodriguez ha deciso di vivere le festività natalizie circondata dagli affetti più cari, trascorrendo il 25 dicembre insieme ai suoi figli, Luna Marì e Santiago, e al resto della famiglia Rodriguez. La giornata si è svolta nella casa della sorella Cecilia e di Ignazio Moser, dove la convivialità e la condivisione hanno dominato l’atmosfera.

Dopo aver passato il Natale con la madre e i parenti, Luna Marì e Santiago si sono preparati a vivere il Capodanno con i rispettivi papà: Luna Marì con Antonino Spinalbese e Santiago con Stefano De Martino, rispettando un equilibrio consolidato tra le due famiglie.

“Lo ha fatto davvero”. Belen Rodriguez prende una drastica decisione prima di Capodanno

Nel frattempo, Belen ha scelto di concedersi una pausa lontano dall’Italia, senza svelare la destinazione, condividendo sui social immagini di spiagge bianche e acque cristalline, simbolo di un momento di relax e introspezione dopo un periodo complesso.

Mentre i figli trascorrono il Capodanno tra affetti paterni e scenari suggestivi — Luna Marì tra la neve con Antonino e Santiago a Napoli con Stefano — Belen ha optato per una fuga in solitaria verso una meta calda. Attraverso alcune Stories su Instagram, ha mostrato momenti di tranquillità in riva al mare.

Questo viaggio giunge in un momento delicato per la showgirl, reduce da mesi difficili segnati da attacchi di panico e da un percorso di cura per la propria salute mentale.