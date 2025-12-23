Sanremo 2026 si avvicina e già iniziano a circolare i primi rumors sugli ospiti e le esibizioni che potrebbero animare il palco del Festival. Tra musica, duetti e momenti speciali, l’attesa cresce per scoprire chi salirà sul palco e quali sorprese ci riserverà quest’edizione. Tra i nomi più chiacchierati c’è anche quello di Belen Rodriguez, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe avere un ruolo speciale.

Ecco tutti i dettagli.

Un periodo delicato per Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sembrerebbe attraversare un periodo complesso, attirando attenzione mediatica e preoccupazione tra chi le è più vicino. Recenti segnali di fragilità avrebbero spinto la sua famiglia a pensare a soluzioni per proteggerla e sostenerla. Secondo alcune indiscrezioni, riportate dal settimanale Oggi, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez, insieme ai fratelli Cecilia e Jeremías, starebbero valutando di farle trascorrere qualche settimana in Argentina, lontano dall’esposizione mediatica italiana, con l’obiettivo di offrirle un ambiente familiare sicuro e rassicurante per ritrovare serenità e equilibrio.

Sanremo 2026: Belen Rodriguez pronta a salire sul palco dell’Ariston? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Pezzi Podcast, Belen Rodriguez potrebbe essere ospite speciale di Samurai Jay a Sanremo 2026. La showgirl argentina dovrebbe apparire tutte le sere, dato che la sua voce sarebbe inserita nella canzone in gara. Sempre secondo le voci, durante l’esibizione Belen potrebbe rivolgersi a Samurai Jay con un semplice: “Ehi chico, vai un po’ più lento”, modificando così leggermente il ritmo del brano.

Inoltre, sempre secondo le stesse fonti, nella serata dei duetti Samurai Jay potrebbe invitare Zucchero per un momento speciale sul palco.

Rimangono però solo indiscrezioni, in attesa di conferme ufficiali da parte della produzione del Festival.