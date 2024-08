Storia d’amore al capolinea tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano. A distanza di qualche mese, è finita anche l’ultima relazione della showgirl argentina. Possiamo dire con certezza che Belenita, per quel che riguarda i sentimenti, non è affatto fortunata.

Belen single: è finita con Angelo Edoardo Galvano

Belen Rodriguez è tornata single: la storia d’amore con Angelo Edoardo Galvano è finita. Ad annunciare la rottura è stato il settimanale Diva e Donna, che svela: la showgirl argentina “ha paura di invecchiare da sola“. Se anche Belenita, bella come il sole, ha questi timori significa che per le comuni mortali non c’è alcuna speranza.

Belen e Angelo Edoardo Galvano: perché si sono lasciati?

Stando a quanto sostiene il settimanale Diva e Donna, Belen e Angelo Edoardo Galvano si sono lasciati all’improvviso, dopo le vacanze in Sardegna. Come accaduto ai tempi di Elio Lorenzoni, l’ingegnere siciliano è sparito dai social della Rodriguez di punto in bianco. I motivi? Al momento, sono sconosciuti. L’ultimo avvistamento di coppia risale allo scorso luglio, al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser.

Belen senza Angelo ritrova la serenità in famiglia

Tornata single, Belen sta ritrovando la serenità tra le braccia della famiglia, da sempre considerato il suo porto sicuro. Tutto il clan Rodriguez si trova ad Albarella, con i piccoli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese.