Belgorod colpita da attacchi aerei ucraini: blackout e disagi

Negli ultimi giorni, la regione di Belgorod ha subito una serie di attacchi aerei da parte dell’Ucraina, portando a situazioni di emergenza per migliaia di cittadini. La notte di martedì, un bombardamento ha danneggiato pesantemente le infrastrutture energetiche, lasciando molti abitanti senza elettricità, riscaldamento e acqua. Si tratta del secondo episodio simile in meno di un mese, creando un contesto di grande difficoltà, specialmente con le temperature in picchiata sotto zero.

Dettagli sugli attacchi aerei

Il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, ha riferito che nella notte sono stati lanciati 12 missili e 3 droni, colpendo direttamente la città di Belgorod. In totale, dall’inizio della settimana, 19 missili e 104 proiettili sono stati registrati in tutta l’area. Le squadre di emergenza sono attivamente impegnate nel ripristino delle forniture di energia elettrica, ma le condizioni climatiche avverse rendono la situazione ancora più complicata.

Interruzioni dei servizi essenziali

In aggiunta ai blackout, la compagnia idrica locale, Vodokanal, ha informato che gli attacchi hanno interrotto l’alimentazione elettrica delle sue strutture di pompaggio e trattamento, causando gravi carenze di acqua soprattutto nella parte settentrionale della regione. Gli abitanti di Belgorod e dei comuni limitrofi stanno affrontando una crisi umanitaria, avendo visto interrotti i servizi essenziali per giorni. Il precedente attacco, avvenuto il 9 gennaio, aveva già lasciato circa 500.000 persone senza elettricità e 200.000 senza acqua per un lungo periodo.

Risposta militare russa e contesto geopolitico

In risposta agli attacchi, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto quasi 40 droni ucraini nel cielo sopra Belgorod nelle prime ore di mercoledì. Nonostante ciò, le tensioni continuano a crescere, evidenziando un conflitto che ha visto un aumento della violenza dall’inizio della guerra nel febbraio. La regione di Belgorod, che confina con l’Ucraina, è stata frequentemente colpita da attacchi incrociati, evidenziando la fragilità della sicurezza nella zona.

Conseguenze per la popolazione

Le ripercussioni di questi attacchi si fanno sentire non solo a livello di infrastrutture ma anche sul piano sociale ed economico. Con l’arrivo dell’inverno, la mancanza di riscaldamento e di acqua potabile rappresenta una sfida enorme per i residenti. Le autorità locali hanno avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori interruzioni durante le operazioni di ripristino, rendendo la situazione ancora più precaria per le famiglie colpite.

Questa situazione drammatica è ulteriormente complicata dal recente attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine, che ha lasciato centinaia di migliaia di persone senza riscaldamento. La spirale di violenza continua a erodere le speranze di una soluzione pacifica, mentre i cittadini di Belgorod si trovano in una lotta quotidiana per la sopravvivenza.