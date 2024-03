Il fenomeno Benedetta Rossi, celebre food blogger italiana, ha avuto inizio nel lontano 2009 con dei video su Youtube, registrati dal marito Marco Gentili.

In quei primi momenti, Benedetta non si mostrava in volto, ma la passione per la cucina era palpabile. Da allora, il suo percorso è stato sorprendente. Senza artifici, ha conquistato il pubblico mostrandosi per quella che è: autentica e genuina.

Oggi, Benedetta Rossi è un vero e proprio brand, con milioni di seguaci sui social media: 4,8 milioni su Instagram, 764mila su TikTok e numerosi fan anche su altre piattaforme. Il suo successo si riflette in collaborazioni, programmi televisivi, pubblicità e persino in un cartone animato su Netflix chiamato “Super Benny”.

Nonostante la fama, Benedetta è rimasta sempre se stessa: con i suoi capelli corti tagliati dalla zia Rosella, l’accento marchigiano e un’aria familiare che la rende simile alla vicina di casa.

Con i suoi follower, ha condiviso momenti importanti della sua vita, mostrandosi per quella che è: una persona comune con una passione che l’ha resa popolare.

Recentemente, Benedetta ha affrontato apertamente un argomento tabù: la menopausa, condivide i suoi sintomi, come vampate di calore e difficoltà nel dormire, cercando conforto e supporto dai suoi seguaci. Nonostante le sfide, mantiene un atteggiamento ottimista, cercando sollievo attraverso lo yoga, la meditazione e l’attività fisica.

A 51 anni, Benedetta Rossi è un esempio di come affrontare la vita con sincerità e positività, ispirando milioni di persone con la sua autenticità e la sua passione per la cucina.