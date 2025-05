Un’impresa straordinaria

Il trentaduenne alpinista francese Benjamin Védrines ha recentemente compiuto un’impresa che rimarrà nella storia dell’alpinismo: ha stabilito un nuovo record di salita e discesa del Monte Bianco, la vetta più alta delle Alpi, con un tempo totale di quattro ore, 54 minuti e 41 secondi. Partito dalla chiesa di Chamonix, Védrines ha dimostrato non solo abilità tecniche, ma anche una straordinaria resistenza fisica e mentale.

Il precedente record e la sfida

Il record precedente, fissato nel 2013, apparteneva al noto skyrunner Kilian Jornet Burgada, che aveva completato la sfida in quattro ore, 57 minuti e 40 secondi. Jornet, oggi trentasettenne, aveva affrontato la montagna in condizioni diverse, correndo senza sci e in piena estate. La sfida di Védrines, che ha utilizzato gli sci in diversi tratti, rappresenta quindi un confronto interessante tra due stili di alpinismo, evidenziando le diverse tecniche e approcci a questa disciplina estrema.

Le parole di Védrines

In un post sui social media, Védrines ha condiviso le sue emozioni riguardo a questa avventura: “Sinceramente non pensavo fosse possibile. Questa esperienza si inserisce in una tradizione di record che mi hanno ispirato e fatto sognare per anni. Come coloro che mi hanno preceduto, ho avuto la mia dose di alti e bassi!”. Ha poi aggiunto: “Tra caviglie rotte, occhi congelati e bastoni spezzati, c’è molto da raccontare!”. Le sue parole riflettono non solo la gioia per il successo, ma anche le difficoltà e i sacrifici che comporta l’alpinismo ad alti livelli.

Il riconoscimento di Jornet

Il commento di Kilian Jornet non si è fatto attendere. “Bravo!!! Enorme perf l’artiste”, ha scritto in un messaggio di congratulazioni. Questo scambio di complimenti tra due grandi dell’alpinismo sottolinea il rispetto e l’ammirazione reciproca che esiste in questo sport. Entrambi gli alpinisti hanno dimostrato che la passione per la montagna può unire anche i più accaniti rivali, creando una comunità di appassionati che si ispirano a vicenda.