Berrettini e Sinner: divertente scambio sui capelli prima della finale di Vienna 2023

Un divertente scambio di battute tra Berrettini e Sinner riguardo ai loro capelli si è svolto prima della finale del torneo di tennis a Vienna.

In un’atmosfera di grande attesa per la finale del torneo di Vienna, i tennisti italiani Matteo Berrettini e Jannik Sinner hanno regalato ai fan un momento di ilarità attraverso un video condiviso sui social. Con il numero 2 del mondo pronto ad affrontare Aleksander Zverev, la tensione potrebbe essere palpabile, ma i due atleti riescono a mantenere il morale alto con una conversazione leggera e divertente.

Il video che ha fatto il giro del web

Il filmato, che ha rapidamente conquistato il web, mostra i due giovani tennisti mentre si incontrano nei corridoi di quello che è uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Berrettini, con un atteggiamento da intervistatore, non può resistere alla tentazione di prendere in giro l’aspetto dei capelli di Sinner, sempre un po’ disordinati. “Jannik, sembri davvero in forma!” commenta Matteo, al che Sinner risponde con un sorriso: “Hai notato? I miei capelli sono sempre scompigliati!”.

Un gioco di domande e risposte sui segreti di bellezza

La conversazione si evolve in un curioso scambio di domande sui prodotti per la cura dei capelli. Berrettini, con un tono scherzoso, chiede a Sinner: “Quali prodotti usi per i tuoi capelli?”. La risposta di Jannik non tarda ad arrivare: “Niente! A differenza tua, che sei sempre con il cappellino!”. Questo scambio di battute rivela la spontaneità e l’amicizia tra i due atleti, che sanno come divertirsi anche in un contesto competitivo.

Spontaneità e amicizia tra i tennisti

Il dialogo continua con Berrettini che cerca di strappare ulteriori segreti: “Ma dai, raccontaci i tuoi trucchi per avere quei capelli così?”. Jannik, con un tono ironico, risponde: “Non faccio nulla, a volte non uso neanche lo shampoo!”. Questa risposta scatena una risata tra i due, mentre Matteo non può fare a meno di chiedere: “Quindi li lavi o no?”. La risposta di Sinner è un simpatico “Dipende…” che lascia spazio all’immaginazione.

Un finale esilarante

Alla fine, il video si chiude con Berrettini che lancia una battuta finale: “Sei fortunato a non puzzare!”. Questo scambio di battute non solo mostra il lato divertente dei due tennisti, ma evidenzia anche un legame speciale che va oltre la competizione sportiva. Entrambi sanno come mantenere un’atmosfera leggera prima di uno dei momenti più importanti della loro carriera.

In un mondo del tennis spesso caratterizzato da pressioni e aspettative, il momento condiviso tra Berrettini e Sinner è un promemoria che l’amicizia e il divertimento possono coesistere anche nei contesti più seri. La finale di Vienna promette di essere non solo una sfida sportiva, ma anche un’opportunità per vedere due grandi atleti mostrare il loro talento in un clima di rispetto e amicizia.