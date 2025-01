Paura a Milano per la cantante Bianca Atzei che in un post social racconta cosa le è accaduto. “Mi hanno spaccato il vetro dell’auto, ho paura di andare in giro da sola per Milano”. Ecco cos’è successo.

Bianca Atzei: “Mi hanno spaccato il vetro dell’auto”, la paura di girare sola a Milano

Attimi di paura per Bianca Atzei a Milano. La cantante ha raccontato in un post social che per la seconda volta in un mese le hanno spaccato il vetro dell’auto parcheggiata sotto casa.

“Da tempo ho paura di andare in giro da sola per Milano“, racconta la cantante in un duro sfogo, spiegando che dopo le 18 si fa sempre accompagnare dal suo compagno Stefano Corti, soprattutto quando con lei c’è anche il figlio Noa Alexander, che ha solo 2 anni.

Bianca Atzei, lo sfogo sui social

Ecco cosa ha raccontato Bianca Atzei, sui social:

“In un mese è la seconda volta che mi spaccano il vetro della macchina. In pieno centro. La bella notizia è che c’è una bella telecamera proprio davanti alla mia macchina. Non vedo l’ora di conoscere il tuo faccino”, scrive la cantante postando la foto dell’auto vandalizzata.

La paura della cantante, di girare da sola per Milano, è tanta e non solo per quanto accaduto alla sua auto. “Ovviamente da tempo ho paura di andare in giro per Milano. La sera non esco da sola, se non con il mio compagno… e dalle 18 in poi uscire con mio figlio mi preoccupa. Come mi preoccupa il suo futuro”.

Il furto d’auto nel 2023

E’ già accaduto che Bianca Atzei fosse vittima di furto d’auto sempre a Milano. E’ successo nell’estate del 2023 in zona CityLife, quando le fu rubata la vettura. “Oggi, dopo 5 minuti che sono uscita dalla macchina, tempo di entrare in un negozio, un ragazzo me l’ha rubata”, erano le parole di “denuncia” di Bianca sul suo profilo Instagram.

Il compagno Stefano Corti aveva mostrato un video del furto per incitare i suoi followers a segnalare qualsiasi avvistamento. La loro auto era poi stata ritrovata grazie al sistema Gps. “Rimane la paura di andare in giro per la mia Milano che tanto amo”, scrisse Bianca.