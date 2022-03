Biciclette elettriche da donna:come scegliere il modello giusto

Dai modelli pieghevoli sino a quelli familiari, le biciclette elettriche sono un mezzo molto usato e amato e che permettono di ridurre la fatica.

Con la bella stagione che sta per affacciarsi, molti sicuramente ne approfittano per usare la bicicletta e viaggiare. per chi non ama fare troppa fatica ed è pigro, è possibile usufruire delle biciclette elettriche che hanno notevoli vantaggi e benefici, oltre a essere sicure. Vediamo quale modello da donna comprare e tutte le offerte disponibili.

Biciclette elettriche da donna

Note anche con il termine di ebike o super pedelec, sono mezzi di trasporto molto usati e apprezzati, oltre a essere di grande tendenza. Le biciclette elettriche sono mezzi di locomozione molto utilizzati che permettono di diminuire il senso di fatica e facilitare la pedalata, soprattutto nei territori di forte salita e pendenza.

Permette di ridurre qualsiasi sforzo ed è una ottima alleata per muoversi nel traffico in maniera agile e veloce. Inoltre, non ha particolari costi e quindi si tratta di un mezzo molto amato dalla maggior parte dei soggetti. Il funzionamento si basa sulla pedalata assistita e grazie a un motore che è alimentato a batteria. La pedalata risulta molto leggera e non pensate per cui basta semplicemente far girare i pedali.

Per quanto riguarda la velocità delle biciclette elettriche, ci sono delle regole che è bene rispettare stabilite dalla normativa europea che prevedono che non bisogna superare i 25 km orari e il motore non deve essere più potente di 250 watt. Quindi, è bene considerare questi aspetti al momento dell’acquisto di questo prodotto.

Ci sono delle caratteristiche da considerare in fase di acquisto, come il peso che non supera i 20 kg, anche se in commercio si trovano tipologie più pesanti. Funzionano tramite batteria agli ioni di litio che è possibile caricare tramite la presa elettrica e che hanno una durata di vita tra i due e i tre anni. I tipi di freno sono un’altra caratteristica da considerare. I modelli di freno a tamburo sono indicati per la città, mentre quelli a disco per le strade sterrate.

Biciclette elettriche da donna: modelli

Non è mai facile scegliere quale modello acquistare, considerando le tante tipologie disponibili in commercio. Si distinguono modelli di classe 1 in cui il motore si avvia soltanto nel momento della pedalata e non offre supporto quando si raggiunge la velocità dei 30 km orari.

Nei modelli della classe 2, il motore delle biciclette fornisce supporto a prescindere dalla pedalata, mentre la classe 3 fornisce una pedalata assistita quando l’utente sta pedalando. Si trovano anche modelli dalla batteria a lunga durata, ma risultano essere maggiormente costosi.

Le tipologie di biciclette elettriche da donna si discostano anche per vari colori e tonalità disponibili. Non solo il classico nero, ma anche bianco, blu e rosa con striature e fantasie particolari. Si trovano poi modelli con vari accessori: luce posteriore o anteriore, utile soprattutto in zone poco illuminate. Alcuni modelli hanno anche portapacchi, supporto per lo smartphone e le borse laterali.

Con il passare del tempo, le tipologie sono sempre più avanzate al punto che è possibile trovarle non solo adatte alla città, ma anche a percorsi di montagna o sterrati. Esistono poi modelli pieghevoli con la batteria caricata nella parte anteriore, come propone il marchio Brompton, oppure bici elettriche familiari che trasportano un adulto e due bambini.

Biciclette elettriche da donna Amazon

Il noto e-commerce di Amazon mette a disposizione tantissimi modelli a prezzi accessibili per tutte le tasche. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta le migliori biciclette elettriche tra quelle più scontate e desiderate dalle consumatrici di questo e-commerce.

1)Nilox e-bike J1

Una bici elettrica con pedalata assistita e batteria da 36 V con ruote da 20″ e luci a led. La sella è ergonomica in modo da garantire la massima comodità possibile. Mescola aspetti moderni e tradizionali. Un modello ecologico con motore brushless. Dotata di telaio ripiegabile e porta pacchi anteriore. In vendita con il 14%.

2)Revoe I-rius Fat 26

Una bicicletta elettrica unisex per adulti di colore nero dall’ottima autonomia e potenza. Ha un motore da 250 watt e velocità massima da 25 km orari. Un modello con batteria agli ioni di litio della durata di cinque ore. Il display led ha tre modalità di assistenza e freno a disco meccanico. Ha un fanale anteriore e posteriore. In vendita con il 9%.

3)Italia Power off grid italia power

Un modello e-bike con display a led e ruote da 20″ con i freni a disco, la cinghia rigida e il cambio Shimano. Ha una autonomia tra i 35 e 40 km con peso massimo fino a 100 kg. Di colore nero. Migliora la città grazie alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica per una pedalata con più energia e benessere.

Vi consigliamo anche i modelli di monopattino elettrico.